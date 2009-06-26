Умер Майкл Джексон

В госпитале Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе скончался известный американский певец, танцор и автор песен Майкл Джексон (р. 28 августа 1958 г.), который был госпитализирован с сердечным приступом, передает Reuters со ссылкой на американские СМИ.

Как ранее сообщалось, у музыканта остановилось сердце, и ему пришлось применять искусственную кардиостимуляцию.

Майкл Джексон достиг международной известности в 12 лет как вокалист организованной им из своих братьев группы Jackson 5. Впоследствии стал самым коммерчески успешным сольным артистом в истории и был провозглашён «Королём поп-музыки». Наибольшим признанием пользуются альбомы «Off the Wall» (1979), «Thriller» (1982) и «Bad» (1987), причём «Thriller» занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый диск всех времён и народов.