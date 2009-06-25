Разработчикам интернет-фильтра против порнографии грозят расправой

Неизвестные угрожают расправой китайским разработчикам антипорнографического интернет-фильтра "Зеленая плотина", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Синьхуа.

Звонки с угрозами стали поступать после того, как китайское правительство обязало с 1 июля по умолчанию устанавливать на все продаваемые компьютеры специальную программу, отсекающую доступ к сайтам с "клубничкой".

В разработавшую это ПО компанию Jinhui Computer System Engineering поступило уже более тысячи звонков с угрозами, рассказал агентству старший менеджер корпорации Чжан Чэньминь. "Звонят как из-за рубежа, так и со всего Китая обычно поздно вечером. Угрожают убить моих жену и ребенка", - сказал Чжан.

По словам менеджера, особые опасения вызывает то, что в интернет каким-то образом попали личные данные некоторых программистов, занимавшихся разработкой "Зеленой плотины". Это может дать злоумышленникам шанс привести свои угрозы в действие.

"Мы не ожидали такой резкой реакции. Наша задача - всего лишь оградить детей от порнографии в интернете", - отметил Чжан.

Его поддержал официальный представитель МИД КНР Цинь Ган. "Правительство КНР активно работает в целях содействия здоровому развитию интернета, но власти страны также считает необходимым осуществлять управление этой сферой, чтобы избежать распространения информации, которая вредна обществу", - сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать появление подобной программы в Китае.