Недовольные выкупом пираты сожгли яхту с уникальным оборудованием

Сомалийские пираты сожгли яхту Indian Ocean Explorer, которая была оборудована уникальной аппаратурой для океанографических исследований, поскольку посчитали недостаточным выкуп за судно, которое было ими захвачено в конце марта возле одного из Сейшельских островов, сообщает в среду агентство Франс Пресс.

Накануне пираты заявили, что освободили семерых членов экипажа Indian Ocean Explorer.

"Мы просили у владельцев (судна) миллион долларов, но в конце концов они заплатили только 450 тысяч", - сказал агентству по телефону участвовавший в переговорах переводчик пиратов. "Мы сказали, что уничтожим судно, потому что он отказывается заплатить выкуп полностью. А владелец сказал, что мы можем сжечь или утопить его", - добавил он.

Представители сомалийских властей также подтвердили, что Indian Ocean Explorer было уничтожено.

По данным Международного морского бюро (International Maritime Bureau, ММБ), с начала 2009 года сомалийские пираты совершили больше нападений, чем за весь прошлый год. В сообщении не приводятся конкретные данные, однако отмечается, что все меньше пиратских атак заканчиваются захватом судов.

Агентство Франс Пресс сообщило на прошлой неделе со ссылкой на доклад международной неправительственной организации Ecoterra International, что с начала 2009 года сомалийские пираты совершили нападения на 126 судов, и 44 попытки захвата увенчались успехом. В прошлом году морские разбойники захватили 49 судов.

РИА "Новости"