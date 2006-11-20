В США будут выпущены новые однодолларовые монеты

Монетный двор США объявил о выпуске в 2007 году новых однодолларовых монет.

Дизайн новых, так называемых, президентских монет был представлен сегодня в Национальной портретной галерее института Смитсонион в Вашингтоне. Свое название монеты получили из-за внешнего вида - на них будут отчеканены изображения президентов США.

"Новые президентские долларовые монеты имеют образовательный характер - в увлекательной форме можно узнать о бывших президентах США. Исходя из наших исследований, однодолларовые монеты будут очень популярны среди американцев, как и "четвертаки" с изображениями эмблем всех 50 штатов", - сказал на презентации новой монеты директор монетного двора Эдмунд МОИ.

Первая серия будет отчеканена с портретами Джорджа Вашингтона, Джона Адамса, Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона. Две дополнительные серии появятся в 2008 и в 2009 годах и на них будут изображены президенты, руководившие страной в XIX веке.

По словам Э.МОИ, выпуск в обращение однодолларовых монет выгоден для американской экономики. Так, владельцы аппаратов по продаже мелких товаров могут сэкономить до миллиарда долларов только на том, что перестанут применять дорогостоящие устройства по приему банкнот.

Кроме того, гражданам станет удобнее платить за парковку автомобилей через парковочный счетчик - во многих городах США стоимость оплаты одного часа стоянки уже превысила 1 дол., и для расчета нужно слишком много мелочи.