Житомирский облсовет будет продавать коммунальное имущество через систему электронных торгов "СЕТАМ"

Житомирская областная рада будет продавать коммунальное имущество через систему электронных торгов «СЕТАМ».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета.

Как отмечается в сообщении, сегодня в областном совете подписали Меморандум о сотрудничестве между Житомирским областным советом и государственным предприятием «СЕТАМ».

Документ предусматривает внедрение в области единой прозрачной системы электронных торгов по реализации муниципального имущества через OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины - УНИАН).

Меморандум о сотрудничестве подписали первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко и генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев.

Как рассказал Вишнев, государственное предприятие «СЕТАМ» с 2015 года занимается проведением онлайн-аукционов по продаже арестованного имущества. Сейчас эта компания также предлагает органам местного самоуправления продавать коммунальное имущество через электронную платформу.

«Благодаря такому сотрудничеству органы местного самоуправления будут иметь возможность продавать непрофильные активы, которые находятся на балансе коммунальных предприятий, но не используются. Это имущество можно бесплатно реализовывать через платформу OpenMarket и получать дополнительные средства. За время ее существования было продано имущества на 5 млрд грн. Среднее повышение цены составляет 11%», - отметил руководитель государственного предприятия.

Крамаренко при этом отметил, что Житомирский облсовет заинтересована в том, чтобы продажа коммунального имущества происходил прозрачно.

«Коммунальное имущество должно реализовываться по трем принципам - максимальная прозрачность, максимальная цена и максимальная эффективность. Надеюсь, что сотрудничество с государственным предприятием будет продуктивной с первых дней и благодаря электронным торгам сможем достичь этих показателей. Более того, после подписания этого меморандума мы будем предлагать общинам тоже продавать то или иное имущество на ресурсе «СЕТАМ», - отметил Крамаренко.

Он также добавил, что одно из коммунальных предприятий Житомирского областного совета уже сделало первые шаги в этом направлении. Это - «Автобаза санитарного транспорта лечебно-профилактических учреждений здравоохранения», которая - в процессе подписания соответствующего соглашения. Предприятие планирует продать через эту систему 2 автобуса и 2 микроавтобуса, которые не использует.

Справка УНИАН OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины) – это открытая система онлайн аукционов по продаже имущества. Система позволяет продать любое имущество и привлечь средства для бюджета. Аукционы проходят открыто в режиме онлайн и любой желающий может увидеть, как происходили торги, какие цены предлагались покупателями и кто победил. ГП «СЕТАМ» начало работу в августе 2015 года, создав действенную организационную структуру всего за несколько месяцев. CETAM, как система электронных торгов арестованным имуществом сейчас работает на всей территории Украины.