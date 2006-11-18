”Текила” - дело взрывное

В пятницу в Херсоне в подсобном помещении кафе «Текила» взорвалась газовоздушная смесь без дальнейшего возгорания.

В результате взрыва пострадали три человека, которые с ожогами разной степени тяжести госпитализированы в областную больницу Херсона, сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Взрывной волной частично повреждены стены, кровля и оконные рамы. Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации газового оборудования. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа управления МЧС Украины в Херсонской области.