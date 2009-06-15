Мэры 14 городов выбирают "шведский вариант" избавления от мусора

Мэры 14 украинских городов в присутствии Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина подпишут соглашение на строительство установок по переработке мусора в энергию со шведской компанией «Экоэнерджи» (ул. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд). Об этом сообщает пресс-служба парламента.