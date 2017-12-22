Импортное качество – обман или реальность?

Все больше людей при покупке товаров или услуг делают выбор в пользу качества, а не в пользу низкой стоимости продукции. Связано это с тем, что потребитель становится все более искушенным, а огромное количество предложений самых разных компаний все чаще сводится не к более низкой цене, а к более высокому качеству. Да, конечно, есть в Украине люди, которые попросту не в состоянии себе позволить более дорогие продукты, и пользуются т.н. «ширпотребом» - продукцией низкого качества по низкой цене, которую они могут себе позволить исходя из скромного дохода. Но сегодня речь пойдет не о «ширпотребе», а о представителях продукции среднего и высокого класса.

В Украине бытует мнение, что продукция, привезенная из-за границы, почти всегда по умолчанию более высокого качества, нежели продукция, произведенная на территории Украины. Такое мнение связано в основном с негативным опытом предыдущих лет, который отпечатался у людей в подсознании и передается из поколения в поколение, от родителей к детям. Из-за этого опыта украинцы просто не верят, что «наши (украинцы) могут произвести что-то достойное».

Цель данной статьи - не пытаться развеять миф о том, что украинские производители не могут производить продукцию высокого качества. Постепенно потребители начинают обращать внимание на отечественного производителя, но количество таких людей, к сожалению, по-прежнему слишком мало. Не все покупатели дают украинским производителям шанс показать все свои плюсы.

Сегодня речь пойдет о «высоком качестве» заграничных товаров, которое при детальном разборе зачастую оказывается не таким уж и высоким.

Анализ

Для анализа вопроса качества иностранной продукции, легально привезенной к нам в Украину, можно взять некоего представителя премиум-сегмента сухих кормов для собак. Данная категория продукции выбрана произвольно - намного важнее расчеты, приведенные в статье, и их можно применить практически к любому продукту.

Вернемся к кормам. Допустим, что корм производится в какой-то развитой стране Европы, такой как Швейцария, Франция или Италия. Для простоты расчетов принимаем среднюю стоимость в 1500 грн за 14 кг для обычного покупателя.

Если брать усредненно, то любой магазин продает приобретенную у дистрибьютора продукцию с наценкой минимум 30%. Это значит, что если к стоимости, по которой приобретает магазин продукцию у дистрибьютора, добавить 30% - то получатся упомянутые 1500 грн. Итак, 1500 грн / 1,3 = 1153,85 грн (оптовая цена продукта).

Дистрибьюторская компания, которая «довозит» продукцию до магазинов, должна также как-то существовать. Для этого ей нужно к своей входной цене добавить хотя бы 32%. Сюда включены – 12% на деятельность торгового отдела, 5% фонд заработной платы и 15% на деятельность импортера продукта – всего 32%. Итак, 1153,85 грн / 1,32 = 874,13 грн. Это стоимость товара после «растаможки».

Перед тем, как въехать в Украину, сухой корм подвергается процессу таможенного оформления, или «растаможке». Процесс это дорогостоящий. Он состоит из:

• ввозной пошлины (10%)

• импортный НДС (20%)

• дополнительные расходы (5%)

Итого, имеем еще 35% разницы между ценой корма, подъехавшего к границе государств, и ценой корма, который пересек границу и въехал в Украину. Считаем: 874,13 грн / 1,35 = 672,40 грн.

В стоимости продукта также присутствует стоимость транспортировки продукта. Поскольку Киев является наиболее выгодным (с логистической точки зрения) местом для хранения запасов продукции, то и расчет затрат на транспортировку от завода производителя до склада будет производится для склада в Киеве. Если не вдаваться в детали и очень сложные расчеты, усредненно можно принять, что логистика товара добавляет к стоимости продукта около 5 грн за 1 кг корма. Итого: 672,40 грн – 5*14 = 602,40 грн. Именно столько стоит мешок корма, который готов загрузиться в машину и начать свой путь к мискам украинских домашних питомцев.

Помимо всего перечисленного выше, существуют налоги, которые должен заплатить производитель за производство рассматриваемого мешка корма. Сколько? Опять-таки, усредненно – 35%. Имеем: 602,40 грн / 1,35 = 446,26 грн.

И в эту стоимость входит доход производителя, стоимость ингредиентов, сопутствующие затраты (например, электроэнергия, которая в Германии в 4 раза дороже, чем в Украине), а также фонд заработной платы огромной команды сотрудников, разработавших продукт, дизайн упаковки, прорекламировавших это всё в социальных сетях, по телевидению и выполнивших еще очень много других очень важных для бренда функций! Каждый производитель сам определяет какой процент от стоимости продукции составляют его накладные расходы, но усредненно они составляют 20%.

В итоге получается себестоимость продукции – 446,26 грн / 1,2 = 375,86 грн. Вот она – производственная себестоимость мешка корма!

Последнее действие – определим стоимость 1 кг корма. Все просто: 371,85 грн / 14 кг = 26,56 грн/кг.

Для сравнения, при такой-же себестоимости продукта, произведенного у нас в Украине (с тем же качеством), его стоимость для потребителя составит около 865 грн за тот же мешок. Почти 2х-кратная переплата!

Вывод

По результатам расчетов очевидно, что продукт, производственная стоимость которого составляет около 370 грн, в итоге продается в Украине за 1500 грн! 300% наценка!

Все описанные выше расчеты подталкивают к следующей мысли: “Далеко не факт, что иностранный продукт всегда высокого качества (если у него высокая цена)”. Очень часто продукт, произведенный за границей, подвергается огромному количеству промежуточных наценок, увеличивающих стоимость продукта для покупателя в несколько раз. Качественный продукт, произведенный в европейских странах, должен стоить в несколько раз дороже, по сравнению с тем, что мы видим сейчас на полках магазинов.

Любите украинское и доверяйте отечественному производителю!