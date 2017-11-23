На Житомирщине продлили конкурсный отбор проектов, которые будут реализовываться за средства Государственного фонда регионального развития

Житомирская ОГА продлила до 15 декабря конкурсный отбор проектов, которые будут реализовываться в следующем году за средства Государственного фонда регионального развития.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Житомирская ОГА проводит отбор инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализоваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в Житомирской области в 2018 году.

Прием проектов и документов продлен до 15 декабря 2017 года. Подавать проекты могут местные и центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. Инвестиционные программы и проекты, представляемые на конкурс, должны соответствовать определенным требованиям. Подробнее о них можно узнать на сайте Житомирской облгосадминистрации.