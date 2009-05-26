В тюрьму пытались прислать игрушечный вертолет с контрабандой

Арестованы четверо мужчин, которые пытались переслать в тюрьму в Бразилии мобильные телефоны с помощью игрушечного радиоуправляемого вертолета. Об этом 26 мая пишет газета The Daily Telegraph.

Курьеры были задержаны 24 мая возле тюрьмы особо строгого режима в городе Президенти-Венсеслау. В их автомобиле охранники нашли игрушечный вертолет, 14 сотовых телефонов и наличные деньги. Арест не был запланированной операцией: охрана просто решила проверить подозрительную машину.

По данным агентства Associated Press, девять телефонов были упакованы в сумку, подвешенную к метровому вертолету. Еще пять аппаратов нашлись в салоне машины.

Как сообщает The Daily Telegraph, младший из арестованных, 17-летний юноша, признался, что им заплатили за доставку телефонов в тюрьму сумму, эквивалентную примерно пяти тысячам долларов. Заказчики обещали доплатить столько же в случае успеха операции. Назвать имена адресатов посылки он отказался.

В Бразилии осужденные лидеры преступных группировок часто продолжают незаконную деятельность с помощью мобильной связи. Ранее охрана бразильских тюрем уже пресекала попытки переслать заключенным телефоны в библиях, а также с помощью почтовых голубей.

Лента.ру