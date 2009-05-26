Почему мусорщикам на Крещатике нужно больше всех?

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО поручил управлению по контролю над использованием бюджетных средств и главному управлению финансов КГГА провести аудит использования средств бюджета Шевченковского района в ответ на отказ коммунальщиков района убирать Крещатик из-за долгов по зарплате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО заявил во время совещания по решению проблемы уборки центральной части Киева.

По его словам, проблемы с задолженностью перед перевозчиками за вывоз мусора, кроме Шевченковского района, имеют остальные районы Киева, однако не подбивают при этом профсоюзы коммунальщиков на забастовки. Так, задолженность Голосеевского района составляет 5 млн. 299 тыс. грн., Деснянского – 6 млн. 461 тыс. грн., Оболонского – более 3 млн. грн., Соломенского – 4 млн. 100 тыс. грн., в то время, как задолженность Шевченковского района составляет 2 млн. 882 тыс. грн. “Все 9 районов, понимая ситуацию, продолжают работать, поскольку понимают, что сейчас увеличить финансирование этого направления невозможно, хотя все перевозчики твердых бытовых отходов защитили в управлении по ценам повышение тарифов. Мы могли увеличить бы отчисления, но у нас тарифы пока еще занижены, а разницы в тарифах нет, потому, с 1 июня тарифы приводятся в соответствие с экономически обоснованными, тогда появится возможность покрывать задолженность и выходить из этой ситуации”, - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, КГГА подготовит на сессию в июне предложение покрыть разницу в тарифах на вывоз мусора в объеме 29 млн. 489 тыс., и таким образом найдет возможность рассчитаться со всеми перевозчиками через районы.

Вместе с тем, А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что ответственность за прекращение уборки Крещатика и Майдана Незалежности лежит на председателе Шевченковской РГА, который не справляется с выполнением своих обязанностей, и пообещал на протяжении следующей недели провести аудит использования средств бюджета Шевченковского района профильными управлениями КГГА.

“Они рассмотрят поступления в бюджет района, расходы из бюджета и внесут нам предложения относительно верного или неверного вашего посыла. Если он верен, то, безусловно, мы будем вносить соответствующие изменения в бюджет, и тогда этот вопрос будет таким образом снято. Если мы увидим, что идет какое-то нецелевое использование средств, тогда мы оставляем за собой право обратиться в прокуратуру, к Президенту для того, чтобы принять соответствующие реагирования”, - подытожил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Кроме того, на период, пока будет выясняться бюджетный вопрос, коммунальному хозяйству Печерского района дано поручение убирать части центра Киева, которые территориально относятся к Шевченковскому району.

Как сообщал УНИАН, с 23 мая коммунальщики Шевченковского района столицы прекратили убирать центр города – улицу Крещатик и Майдан Незалежности - из-за отсутствия в бюджете столицы средств на финансирование жилищно-коммунального хозяйства. Профсоюзы требуют выплатить работникам долги по зарплате, погасить прошлогодние долги за ремонт жилья и выделить средства на безотлагательные ремонтные работы.

Пока эти требования не будут выполнены, районные коммунальщики намерены оставлять ул. Крещатик и Майдан Незалежности неубранными.