Ирина Луценко стала победительницей Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"

Народный депутат, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко стала победительницей десятой Всеукраинской премии «Женщина III тысячелетия», получив признание за свою политическую и общественную деятельность. Церемония награждения прошла в субботу в Киевском национальном академическом театре оперетты.

Ежегодно Высший представительский совет выбирает женщин, достигших значительного успеха в своем деле, принося пользу обществу. Среди лауреатов юбилейной премии женщины-волонтеры, врачи, спортсменки, бизнесмены, общественные деятели со всей страны. Ирина Луценко стала победителем в категории «Рейтинг» за защиту прав и равных возможностей мужчин и женщин, отстаивание справедливости и прав человека во всех сферах жизни.

«Я испытываю гордость, находясь среди таких женщин. Эта награда вдохновляет меня, дает крылья. Но вместе с тем дает и огромную ответственность – создавать Украину вместе с вами», - сказала Ирина Луценко во время получения награды, поблагодарив за поддержку своих друзей, коллег и семью.

После награждения Ирина Луценко рассказала журналистам, что до политического преследования мужа со стороны режима Януковича избегала публичности. «Я была бизнесменом, имела юридическое и финансовое образование, образование государственного менеджера I-IIIкатегорий. Но после ареста Юрия Луценко пришлось полностью изучить дело, стать юристом и защитником, а также публичным лицом, поскольку нужно было публично выиграть дело у системы Януковича и доказать, что Юрий невиновен, что он является политическим заключенным», - сообщила она.

По словам Ирины Луценко, в этом процессе она поняла, что в помощи нуждается не только ее муж. Из бизнесмена она превратилась в общественного деятеля и политика. «Так защита одного политзаключенного перешла в защиту украинцев. Это и защита детей, и защита женщин, и ребят, воевавших на Востоке страны. А также множество других социальных вопросов, которыми мы сейчас занимаемся сподругами и коллегами из межфракционного объединения «Равные возможности». Одна из последних наших побед – принятие закона о защите прав ребенка, закона о дополнительных мерах влияния по выплате алиментов. У нас еще много инициатив, которые мы реализуем», - заверила народных депутат.

Говоря о месте женщин в современной Украине, Ирина Луценко подчеркнула роль как матерей, воспитывающих детей, так и волонтеров, и защитниц государства. «В Вооруженных силах служат 30 тыс женщин, в полиции – 5 тыс. Всего сейчас по стране трудоспособных мужчин 8 млн, а трудоспособных женщин – 14 млн. Женщин с двумя высшими образованиями намного больше, чем мужчин. Поэтому я желаю нашим женщинам больше уверенности в себе, верить в себя, не сдаваться. А всем нам в Украине желаю мирного неба и скорейшей победы», - добавила она.

Отвечая на вопрос, как успешная женщина может соединять карьеру с личной жизнью, Ирина Луценко посоветовала прислушиваться друг к другу. «В первую очередь, уважать сильные черты друг друга, таланты каждого. Мы с Юрием скоро отпразднуем 30 лет вместе. Это был очень интересный период жизни, непростой, но очень интересный. У нас есть дискуссии, но они мелочь по сравнению с той силой, которая возникает, когда мы объединяемся. Он постоянно дарит мне цветы, дарит тепло и любовь, и это взаимно. Это основное, что нас объединяет», - сказала Ирина Луценко.

Ранее в этом году Ирина Луценко вошла в Топ-100 наиболее влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус», заняв второе место рейтинга.