В зоопарке леопарды загрызли 23-летнюю девушку

21:25, 11 ноября 2006
Разное
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Видимо, хищники напали на жертву сзади

В субботу в зоопарке города Хемниц на востоке Германии леопарды загрызли сотрудницу, убиравшую их клетку, передает агентство France Presse.

Тело 23-летней девушки обнаружили в клетке с двумя азиатскими леопардами. Животные нанесли ей глубокие раны, от которых она и скончалась. По всей видимости, хищники напали на жертву сзади.

По словам местных полицейских, дверь в клетку не была закрыта, не исключено, что уборщица погибла из-за собственной неосторожности. Начато расследование обстоятельств происшествия. В течение выходных зоопарк будет закрыт, добавляет агентство.

Лента.ру

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