В Запорожье совершил вынужденную посадку рейс Киев-Анкара

В Запорожье совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Ан-140, следовавший из Киева в Анкару.

Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении МЧС, «самолет Ан-140, на борту которого находилось 27 пассажиров и 7 членов экипажа, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту «Запорожье» сегодня в 12.56.

«Причиной незапланированной посадки стала неуверенная работа одного из двигателей авиалайнера», сказали в МЧС.

К месту вынужденной посадки на территории госпредприятия «Международный аэропорт Запорожье» выезжали бригады скорой помощи и пожарные. Однако помощь представителей данных подразделений не понадобилась: самолет совершил посадку удачно. Что стало причиной сбоев в работе двигателей, сейчас выясняют специалисты, отметили в МЧС.

По данным МЧС, все пассажиры в 14.53 вылетели в Анкару самолетом Ан-27, также принадлежащим компании «Мотор-Сич».