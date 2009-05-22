Под Киевом Запорожец врезался в КАМАЗ: трое погибших

В Киевской области, на 20-м км автодороги Киев-Знаменка водитель автомобиля “ЗАЗ-110206”, двигаясь в направлении г. Обухов, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и совершил столкновение с автомобилем “КамАЗ-55111”, который двигался в попутном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля “ЗАЗ” от полученных травм погибли на месте происшествия.