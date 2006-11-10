Причиной загрязнения питьевой воды в Севастополе стали сине-зеленые...

Причиной загрязнения питьевой воды в Севастополе стали водоросли и неудовлетворительное состояние очистительных сооружений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в Севастополе заместитель главного государственного санитарного врача Украины Михаил СИТЕНКО.

По его словам, межведомственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приняла конкретные решения для того, «чтобы население получало воду гарантированного качества и безопасную в эпидемическом отношении». Поэтому жители города могут успокоиться, питьевая вода соответствует установленным нормам.

Заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации, председатель межведомственной комиссии Игорь ЛОКТИОНОВ на брифинге для журналистов сообщил, что сегодня в 18.00 возобновляется бесперебойное снабжение холодной водой во всех районах города, с завтрашнего дня КП «Севгорводоканал» начинает работать в штатном режиме.

«Никаких оснований для графиков подачи воды нет и не будет», - сказал он.

И.ЛОКТИОНОВ тоже отметил, что причиной загрязнения воды стали сине-зеленые водоросли. По его словам, вода из водопровода стала плохо пахнуть после того, когда вода из пруда-накопителя попадала в реку Черная с этими водорослями, а из нее – на гидроузлы, где происходило ее хлорирование, «поэтому произошло соединение, которое давало этот запах». (Результаты исследований воды показывали, что она не соответствовала стандартам по одной из 24 позиций – запаху).

Как утверждает вице-мэр, на сегодня вода полностью соответствует всем нормам качества, пригодна для употребления в пищу.

Как сообщал УНИАН, вчера из-за загрязнения воды из реки Черная были прекращены водозабор и подача воды на южную часть г. Севастополь. Без водоснабжения остались более 70% населения города (около 200 тыс. человек).

По факту загрязнения питьевой воды Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 242 ч.1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод, которое повлекло загрязнение поверхностных источников питьевых вод).