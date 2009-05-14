Эксперт: мы прекрасно знаем, зачем проводится московское «Евровидение»
Светлану Лободу очень хвалят, но...
|Артур ГАСПАРЯН
Об этом УНИАН сообщил российский музыкальный обозреватель Артур ГАСПАРЯН.
«Шансы у С.ЛОБОДЫ очень хорошие, если она пройдет в финал, то там она займет достаточно видное и достойное место», - сказал А.ГАСПАРЯН.
В то же время он считает, что С.ЛОБОДА не победит на конкурсе.
«В этом году славянская фракция может отдохнуть со своими видами на победу. Мы все прекрасно знаем, зачем проводится московское «Евровидение» – для того, чтобы маятник конкурса, который уже ушел так далеко на Восток, что с Запада его не видать, вернулся на Запад», - считает обозреватель.
По его мнению, шансы на победу имеет только представитель Норвегии – белорус Александр РЫБАК. «Это единственная славянская надежда в этом году», - сказал А.ГАСПАРЯН.
По его словам, команда С.ЛОБОДЫ привезла на «Евровидение» очень ироничный, легкий и юмористический номер.
«Это очень хорошо, потому что многие люди относятся к «Евровидению» слишком серьезно, а главный тренд европейцев на таких конкурсах это «фан». С.ЛОБОДА заехала в нужную оперу с очень достойным номером. Ее все здесь хвалят и относятся с огромной симпатией», - сказал российский обозреватель.
«С.ЛОБОДА – настоящая украинка. Это своеобразный эротический символ Украины. Я поздравляю Украину в этом году с Светой ЛОБОДОЙ», - подчеркнул А.ГАСПАРЯН.
В свою очередь, музыкальный эксперт Илья ЛЕГОСТАЕВ высказал мнение, что С.ЛОБОДА – одна из самых эффектных девушек на «Евровидении».
«Ее шансы на финал очень большие, но на победу меньшие. Света заслужила достаточно высокое место», - считает он.
По словам И.ЛЕГОСТАЕВА, это вызвано тем, что конкурс уже проходил в Украине. Эксперт считает, что явными фаворитами «Евровидения-2009» являются Норвегия и Франция.
Отвечая на вопрос, кто из украинских исполнителей может представить Украину на «Евровидение» в следующем году, он предположил, что это может быть группа «Танок на Майдане Конго».
Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве украинская певица С.ЛОБОДА выступит во втором полуфинале «Евровидения-2009» под номером 17 с песней «Anticrisis girl» («Антикризисная девушка»).