Суд запретил фестиваль секс-меньшинств в Николаеве

Сегодня Центральный административный суд Николаева вынес решение о запрещении проведения в городе культурно-спортивного фестиваля геев и лесбиянок «Радужная весна-2009», который должен был состояться с 15 по 17 мая в рамках проекта PRECIS при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерланды.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Николаевской ассоциации геев, лесбиянок и бисексуалов «ЛиГА».

Представители организации «ЛиГА» сообщают, что вокруг их офиса сложилась «чрезвычайная ситуация».

«Работники офиса подвергались телефонным угрозам, оскорблениям, была совершена попытка неизвестными лицами попасть в офис организации. Сейчас мы вынуждены выставить круглосуточную охрану вокруг офиса», - заявляют в общественной организации.

По ее данным, с иском об ограничении права на мирные собрания в суд обратился исполком Николаевского городского совета.

«Подавляющее большинство николаевцев негативно относится к нетрадиционной сексуальной культуре, поэтому мероприятия по ее пропаганде создают опасность общественному порядку, нарушают покой и общественное равновесие, могут привести к массовым столкновениям и конфликтам», - цитирует «ЛиГА» слова заместителя городского председателя Николаева Александра ЖЕНЖЕРУХИ.

Как утверждают в организации, он сообщил, что городская власть получила письмо из Николаевской областной паланки МОО «Казачество Запорожское», в котором отмечается, что данное мероприятие «негативно влияет на моральную и духовную атмосферу в городе, приводит к развращению детей и молодежи».

В связи с этим А.ЖЕНЖЕРУХА заявил, что власть города считает возможным проведение фестиваля лишь в закрытом помещении, и выступает категорически против проведения фестиваля на открытых площадках (улицах, площадях и тому подобное) Николаева, утверждают в ассоциации.

Представители организации «ЛиГА» считают такую позицию наступлением на права гражданина на свободное выражение взглядов и убеждений, и обращаются к мэрам европейских городов, к европейским общественным организациям и политическим партиям, дипломатическим миссиям с просьбой о поддержке, поскольку есть «явное нарушение прав и свобод человека относительно ЛГБТ-сообщества».

Справка УНИАН. Николаевская Ассоциация геев, лесбиянок и бисексуалов «ЛиГА» существует около 12 лет и является первым в Украине зарегистрированным объединением представителей ЛГБТ-сообщества.