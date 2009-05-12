Киркоров: такого обилия "мегазвезд" на Евровидении не было никогда

Большое количество звезд на "Евровидении-2009" в Москве усложнит работу жюри.

Об этом заявил сегодня председатель российского жюри конкурса «Евровидения-2009» Филипп КИРКОРОВ в интервью радиостанции «Русская служба новостей».

«Я являюсь председателем нашего международного жюри. Мне из-за этого, к сожалению, нельзя кого-то выделять, но я могу сказать, что у нас, конечно, звездопад на Евровидении, и такого обилия мегазвезд, которое уже прилетело на этот конкурс представлять свои страны, не было никогда», - сказал он, назвав как пример таких «мегазвезд» французскую певицу Патрисию КААС и греческого исполнителя Сакиса РУВАСА, который уже второй раз выступает на Евровидении.

Среди ярких участников конкурса Ф.КИРКОРОВ отметил азербайджанский дуэт Араш и Айсель, фаворита нынешнего "Евровидения" Александра РЫБАКА, представляющего Норвегию, украинскую певицу Светлану ЛОБОДУ, Петра ЕЛФИМОВА из Белоруссии.

«Действительно, очень много хороших артистов, и борьба будет очень жесткая, потому что приз на Евровидении – только один, поэтому судить придется очень внимательно. А мне придется не только судить, но и комментировать финал», - сказал Ф.КИРКОРОВ.