В центре Львова сгорела маршрутка

Сегодня в центре Львова, на улице Шептицких, сгорело маршрутное такси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, на место происшествия оперативно прибыли подразделения сотрудников МЧС, которые ликвидировали пожар.

«Пострадавших нет, поскольку маршрутное такси во время инцидента было пустым. Материальный ущерб подсчитывают, причину возгорания устанавливают», - информирует пресс-служба городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, по предварительному заключению экспертов, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки или неисправность топливной системы.