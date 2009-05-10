Лобода рассказала журналистам, что у нее в голове

Украинская певица Светлана ЛОБОДА надеется, что Украина увидит прямую трансляцию «Евровидения-2009» из Москвы.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Насколько я знаю – этот вопрос решен», - сказала С.ЛОБОДА.

Она напомнила, что две недели назад в Украине была отменена трансляция из-за сложностей с оплатой.

В тоже время, С.ЛОБОДА сообщила, что не откликается на решение таких вопросов.

«Перед мной стоит важная задача – в моей голове более приоритетные вещи – как сделать так, что номер можно была показать так, как мы это себе представляем, чтобы каждая конструкция на сцене заработала, чтобы каждая деталь заиграла», - подчеркнула С.ЛОБОДА.

Как сообщал УНИАН, Сегодня в Москве состоится официальное открытие 54-го музыкального конкурса "Евровидение-2009", финал которого состоится 16 мая, а полуфиналы пройдут 12 и 14 мая в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Участница от Украины Светлана ЛОБОДА выступит 14 мая во втором полуфинале конкурса.

Россию в этом году представит также украинская певица Анастасия ПРИХОДЬКО с песней «Мамо».

РФ получила право на проведение конкурса после победы на нем в мае 2008 года российского певца Димы БИЛАНА.

Изначально на "Евровидении-2009" планировали представить своих артистов 43 страны, однако 12 марта Грузия отказалась от участия в конкурсе.

24 апреля Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Госкомтелерадио обеспечить проведение трансляции финала песенного конкурса „Евровидение-2009” в Украине и в случае необходимости подать в установленном порядке соответствующие предложения Кабинету министров.