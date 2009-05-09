ДТП на трассе Киев-Чоп: один погибший, восемь травмированных

Сегодня в 3.20 вблизи села Пилиповичи Новоград-Волынского района Житомирской области на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение легкового автомобиля „Мерседес” с маршрутным такси „Мерседес”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП один человек погиб, и еще восьмь, из них двое детей, с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в центральную райбольницу.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС. Правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 85 ДТП, в которых погибли 14 и травмированы 96 человек.