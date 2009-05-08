МВД требует от ФК объяснить «фанам» правила поведения

Министерство внутренних дел Украины призывает футбольные организации и клубы проводить разъяснительную работу с «фанами» о соблюдении общественного порядка во время матчей.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении МВД Украины к руководству Федерации футбола Украины, Профессиональной футбольной лиги, футбольных клубов, лидерам фан-клубов и движений.

Министерство внутренних дел отмечает, что органами внутренних дел постоянно проводится профилактическая разъяснительная работа с фан-клубами и организаторами футбольных матчей относительно соблюдения болельщиками правил поведения на стадионах и недопущения нарушений общественного порядка, в том числе пронесения в места проведения соревнований и использования пиротехнических изделий и других запрещенных предметов, которые могут быть использованы для причинения телесных поврежджений зрителям и работникам милиции.

Несмотря на меры, предпринимаемые милицией, во время проведения футбольных матчей имеют место факты совершения нарушений общественного порядка со стороны футбольных болельщиков, членов фан-клубов и так называемых «ультрас».

В большинстве случаев нарушения болельщиками общественного порядка можно было бы предотвратить, если бы руководством ФФУ, Профессиональной футбольной лиги, футбольных клубов проводилась с ними соответствующая профилактическая работа, как это делается в странах Евросоюза.

Так, 7 мая 2009 года в г. Донецке на стадионе РСК „Олимпийский” накануне проведения матча в рамках Кубку УЕФА между командами „Шахтер” (Донецк) – „Динамо” (Киев) руководством Главного управления МВД Украины в Донецкой области была проведена встреча с лидерами фан-клуба и «фанами», во время которой они были предупреждены об ответственности за совершение противоправных действий во время проведения матча, а также разъяснены правила поведения на стадионах. Организована встреча и сопровождение прибывающих динамовских болельщиков.

Несмотря на это, при поверхностном осмотре болельщиков футбольных команд работниками милиции было изъято 175 пиротехнических изделий - дымовые шашки, фальш-файеры петарды и другое.

Также во время самого матча на трибунах стадиона «фаны» подожгли места для сидения, дымовые шашки и около 30 фальш-файеров.

Только благодаря согласованным действиям работников милиции не было допущено групповых нарушений общественного порядка и травмирования людей.

При совершении правонарушений были задержаны 20 человек, которые привлечены к административной ответственности.

Очевидно, такое поведение было запланировано предварительно теми, кто был заинтересован в срыве кубкового матча УЕФА и подрыве имиджа Украины, которая готовится к проведению Евро-2012.

Учитывая изложенное, МВД Украины обращается к руководству Федерации футбола, Профессиональной футбольной лиге, футбольным клубам, лидерам фан-клубов и движений с требованиями проводить тщательную разъяснительную работу с «фанами» для предотвращения подобных нарушений в будущем.

В свою очередь, милиция в соответствии с законодательством будет адекватно реагировать на нарушение общественного порядка болельщиками.