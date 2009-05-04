Спасатели вывели с Говерлы 24 заблудившихся туристов

В субботу около 17.00 в Ивано-Франковской области во время массового восхождения на гору Говерла заблудились 24 туриста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, поиск людей начали трое работников Закарпатского и пятеро - Ивано-Франковского горных поисково-спасательных отрядов МЧС.

В 20.00 путешественники были найдены в удовлетворительном состоянии и выведены к местам отдыха.

Кроме того, в 19.30 2 мая в Межигорском районе Закарпатья, вблизи села Синевирская Поляна, во время прогулки заблудился турист, 1986 г. рождения, из Киева. Поиск мужчины ведут трое работников местного горного поисково-спасательного пункта МЧС.