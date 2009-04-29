Мальчик в котельной гранату нашел...

В селе Сенокосное Раздольненского района Крыма старшеклассник принес в школу боевую гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, ученик хотел показать найденный боеприпас военруку.

16-летний школьник обнаружил гранату в стене бывшей котельной на территории фермы.

"В обнаруженном предмете шокированный преподаватель узнал боевую гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны, целую и в любой момент готовую взорваться", - сообщили спасатели.

150 учеников и преподавателей сельской школы были эвакуированы из здания на безопасное расстояние.

Пиротехническая группа МЧС уничтожит боеприпас в ближайшее время.

С начала года в Украине из-за попыток самостоятельно извлечь взрывоопасные предметы погибли 4 человека, из которых 2 - дети.