Магнитные бури - расписание на ноябрь
Принимайте аспирин, не ешьте сладкого, исключите алкоголь и физнагрузку
5 ноября, воскресенье - 15.00-20.00
12 ноября, воскресенье - 17.00-21.00
13 ноября, понедельник - 5.00-12.00
20 ноября, понедельник - 17.00-20.00
23 ноября, четверг - 2.00-5.00
27 ноября, понедельник - 12.00-15.00
28 ноября, вторник - 7.00-10.00
Поскольку пережидать магнитную бурю дома невозможно, соблюдайте несколько правил:
1. Исключите алкоголь, физические упражнения: это очень большая нагрузка для сердца и сосудов, которым и так несладко при магнитной буре.
2. В дни магнитных штормов в крови повышается уровень холестерина, поэтому старайтесь не есть жирного и сладкого.
3. Люди с хроническими болезнями сердца должны держать под рукой привычные проверенные лекарства.
4. Если нет противопоказаний, принимайте аспирин: он разжижает кровь, которая в дни магнитных бурях загустевает.
5. Тем, кто страдает в эти дни нервозностью, тревогой, бессонией, помогут простые успокоительные: валерьянка, настойка пиона
Газета "Сегодня"