Эксперты обсудят, что ждет Порошенко на Генассамблее ООН

Среди участников обсуждения - Александр Хуг, первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

19 сентября (вторник) 2017 в 11:0 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Выступление Порошенко в Генассамблее ООН. Что ждет украинского Президента?»

Организатор круглого стола - Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

Каковы перспективы введения миротворческой миссии на Донбассе?

Какая конфигурация миротворческих сил наиболее приемлема для Украины? Сможем ли мы обеспечить принятие соответствующей резолюции ООН?

Что изменит закон о реинтеграции в ситуации вокруг оккупированных территорий?

Какой из законопроектов по реинтеграции наиболее соответствует интересам Украины? Что предложит Президент?

Совместимы ли законопроекты по реинтеграции оккупированных территорий с введением миротворческой миссии в Донбассе?

Участники круглого стола:

Александр Хуг первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине;

Юрий Береза, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны;

Анна Шелест, член правления Совета внешней политики "Украинский призма".

Модератор круглого стола - Игорь Соловей, редактор отдела «Мир» на LB.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).