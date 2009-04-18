Журнал Playboy назвал самые веселые университеты США

Журнал Playboy опубликовал рейтинг институтов США с самой насыщенной студенческой жизнью, передает Associated Press. Полный рейтинг доступен на сайте издания, уточняет Лента.ру.

Университеты, вошедшие в список журнала, показали наилучшие показатели по следующим параметрам: общежитие, спорт, сексуальная жизнь, польза от учебы. Кроме того, немаловажным критерием при отборе был так называемый показатель "бикини" - совокупность погодных условий региона, где находится вуз, соотношение женщин и мужчин, а также университетские команды поддержки.

Проанализировав вышеуказанные характеристики, эксперты Playboy признали лучшим университет Майами, получивший максимальное число баллов по показателю "бикини". Вторым в списке оказался Техасский университет в Остине, где, по мнению составителей рейтинга, особенно хороши вечеринки, устраиваемые студентами. Замыкает тройку призеров университет Сан-Диего, неофициальный лозунг которого, уверяют сами студенты "Учись много, `отрывайся` еще больше".

Первый рейтинг самых веселых университетов США был опубликован на страницах Playboy 20 лет назад. С тех пор журнал выпустил еще лишь три подобных рейтинга, но теперь, отмечает AP, намерен делать это регулярно.