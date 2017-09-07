Сотрудничество Украины с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации - возможности развития транспортного сектора

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступает в силу с 1 сентября 2017г.

7 сентября Министерство инфраструктуры Украины при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине проведет международный семинар «Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС - Транспортный сектор» для обсуждения возможностей Украины после завершения последнего этапа процесса ратификации Соглашения, что будет способствовать привлечению Украины и ЕС к близким долгосрочным отношениям во всех основных сферах политики.

Этот семинар объединит политиков и международных экспертов для обсуждения развития транспортного сектора Украины в рамках Соглашения об ассоциации как новых возможностей для совершенствования и постепенного его согласования со стандартами и принципами ЕС. Участники семинара смогут ознакомиться с транспортной политикой ЕС, процессом транспозиции законодательства ЕС, который ее отражает, а также преимуществами внедрения стандартов ЕС для Украины.

Журналисты приглашены к участию:

Что? Воркшоп «Соглашение о сотрудничестве между Украиной и ЕС - Транспортный сектор»

Когда? 7 сентября 2017, 10:30

Где? Impact HUB, ул. Греческая, 1, Одесса, Украина

Описание: Во время мероприятия будет проведено обсуждение новых аспектов (проблемы и возможности) развития транспортного сектора Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

Рабочий язык мероприятия - украинский и английский (будет предоставлен последовательный перевод).

Спикеры:

• Виктор Довгань, Министерство инфраструктуры Украины;

• Иоганнес Баур, руководитель оперативного отдела Представительства ЕС в Украине;

• Теодора Андреева, менеджер проектов в сфере транспорта Представительства ЕС в Украине;

• Даниэль Жак Группа поддержки для Украины Представительства ЕС в Украине;

• Международные эксперты проекта технической помощи ЕС «Поддержка реализации Соглашения об ассоциации и Национальной стратегии в транспортном секторе Украины».

Для получения аккредитации перейдите по ссылке: https://goo.gl/forms/4YBiaR9xfGiInuFG2

Для получения информации о повестке дня мероприятия и другим вопросам обращаться к Снежане Пушкар эл. адрес: snizhana.pushkar@egis-ukraina.com или по тел .: +380637200755.

Подать заявку на получение аккредитации нельзя 6 сентября 2017.

Регистрация участников: https://goo.gl/forms/xwJ5J3Ne25uq0j683

Семинар будет посвящен таким вопросам: положительное влияние Соглашения об ассоциации на транспортный сектор Украины; гармонизация законодательства; приоритеты для развития автомобильного и морского транспорта; изучение опыта Польши и Чехии.

Более подробная информация на сайте.