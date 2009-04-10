Режиссер Кончаловский заказал себе машину-кабинет

Известный режиссер, сценарист и писатель Андрей Кончаловский заказал в одной из крупных автомобильных компаний необычную машину-кабинет, сообщила РИА Новости пресс-атташе фонда Кончаловского.

"Дело в том, что график Кончаловского расписан по минутам, и часто, когда он перемещается по городу - едет на съемки или в аэропорт, он работает прямо в автомобиле. Здесь происходят телефонные звонки, здесь работает с документами, со сценарием и даже дает интервью и ведет деловые переговоры. И так возникла идея заказать себе машину - настоящий кабинет", - рассказала она.

Подробности такого необычного проекта не разглашаются, но известно, что Кончаловский сможет в своем новом автомобиле не только комфортно работать с документами или давать интервью, но и устраивать полноценные встречи сразу с несколькими участниками, демонстрировать или просматривать видео на большом экране и еще многое другое.

Производить автомобиль планирует компания "Богема Авто".