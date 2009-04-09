ЕС призывает Молдову помириться с Румынией

Европейский Союз призвал Молдову нормализовать отношения с Румынией, которую накануне молдавские власти обвинили в причастности к беспорядкам в центре Кишинева, выслав Посла Румынии.

Как сообщает молдавское информационное агентство «ИНФОТАГ», в совместном заявлении ЕС говорится, что Молдова должна иметь хорошие отношение с Румынией – «соседом и членом Евросоюза».

«Мы призываем молдавские власти и участников акций протеста соблюдать конституционные права и не прибегать к насилию», - отмечается в заявлении.

Министр иностранных дел Румынии Кристиан ДИАКОНЕСКУ назвал введение Молдовой визового режима для граждан Румынии «необдуманным и дискриминационным поступком Кишинева».

Он напомнил, что соглашение, подписанное между Молдовой и Еврокомиссией, предусматривает, что республика может вводить визы для отдельных категорий посетителей, а не для всех граждан страны.

«Решение властей Молдовы нарушает Соглашение, так как ее власти должны были направить информацию в Брюссель за 48 часов до этого. До сих пор туда ничего не поступило», - сказал министр.

Он поставил в известность европейские структуры о событиях в Молдове и потребовал от молдавских властей предоставить информацию, есть ли среди арестованных участников акций протеста граждане Румынии, чтобы работники Консульства Румынии в Кишиневе могли поговорить с ними.

Также МИД Румынии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Молдову.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН заявил о введении визового режима с Румынией. Он считает, что Румыния причастна к массовым акциям протеста, которые прошли в стране после парламентских выборов.

"Во всех процессах, которые происходят у нас, замешена Румыния. Терпение тоже имеет границы. Нам известны авторы этих событий, часть из них сбежала", - заявил В.ВОРОНИН.

Также Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы объявило персонами нон грата двух работников Посольства Румынии.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Румынии категорически отвергло обвинения со стороны официального Кишинева во вмешательстве Румынии во внутренние дела Молдовы.

Визовый режим между Молдовой и Румынией вступает в силу сегодня, 9 апреля, визы будут бесплатными.