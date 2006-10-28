Дочь Кинаха вышла замуж (18 фото)

Анатолий Кинах выдал замуж среднюю дочь Зою. Невесте - 22 года, она - переводчик с итальянского языка. Зять политика - 33-летний бизнесмен Максим Кузьменко. Жених владеет фабрикой по производству колготок. Молодые познакомились весной на одной из вечеринок в Киеве .

Фото Дмитрия Стаховского

* См. также Дочь Кинаха выходит замуж за фабриканта (фото)