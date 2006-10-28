Дочь Кинаха вышла замуж (18 фото)
19:43, 28 октября 2006Разное
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Зое - 22 года, она - переводчик итальянского языка, предпринимателю Максиму - 33
Анатолий Кинах выдал замуж среднюю дочь Зою. Невесте - 22 года, она - переводчик с итальянского языка. Зять политика - 33-летний бизнесмен Максим Кузьменко. Жених владеет фабрикой по производству колготок. Молодые познакомились весной на одной из вечеринок в Киеве .
Фото Дмитрия Стаховского
* См. также Дочь Кинаха выходит замуж за фабриканта (фото)
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