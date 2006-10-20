Дочь Кинаха выходит замуж за фабриканта (фото)

28 октября Анатолий Кинах выдает замуж среднюю дочь Зою. Невесте - 22 года, она - переводчик с итальянского языка.. Зятем политика станет 33-летний бизнесмен Максим Кузьменко. Жених владеет фабрикой по производству колготок. Молодые познакомились весной на одной из вечеринок в Киеве .

Жить молодая пора собирается в квартире Зои на Подоле. Сейчас у Зои и Максима - время приятных хлопот. Составляется список гостей, у киевского дизайнера Роксоланы Богуцкой шьется свадебное платье. Медовый месяц молодожены проведут в Венеции.

Газета "Сегодня"