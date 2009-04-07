В Киеве провалился под землю еще один автомобиль

В Днепровском районе Киева провалился под землю автомобиль.

Это уже третий подобный случай в столице за последний месяц, пишет «Газета по-киевски» .

ЧП произошло на ул. Бутлерова, 2 сегодня рано утром. Владелец машины услышал, как сработала сигнализация, и когда вышел на улицу, увидел свой автомобиль ушедшим под асфальт. По следам на машине видно, насколько глубоко она провалилась.

Бригада службы спасателей вытащила автомобиль из ямы и начала откачивать грязь. Оказалось, что прорвало водопроводную трубу диаметром 200 мм. Чтобы устранить течь, пришлось отключить весь квартал, где произошла авария. Сейчас владелец автомобиля решает вопрос о возмещении убытков потери за счет страховки.

Ранее прорыв трубы привел к потопу на автостоянке на Троещине, где под водой и грязью оказалось сразу несколько десятков автомобилей. А на Борщаговке машина полностью провалилась под землю - после прорыва трубы там образовалась пустота.