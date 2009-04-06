Антикризисная программа регионалов – предвыборный блеф

Шутки по поводу антикризисной программы Партии регионов раздаются уже давненько. Дело в том, что некоторые депутаты из фракции этой партии имели оплошность на вопрос, а есть ли у вас такая программа, ответить, что она находится на официальном сайте Партии регионов. Естественно, оппоненты регионалов заглянули лишний раз на указанный сайт, но там не оказалось ни антикризисной программы или плана, ни вообще чего-либо похожего на это (если не принимать во внимание документ «Стратегия реформ» - еще от 2005 года). О чем с удовольствием было доложено общественности.

Секретная программа

Тогда парламентарии-регионалы быстренько нашлись и сообщили, что программа заключается в размещенных на официальном сайте многочисленных законопроектах, разработанных и зарегистрированных в Верховной Раде.

Действительно, можно и сейчас убедиться, что в разделе «законопроекты» сайта Партии регионов даются ссылки примерно на девять десятков актов. Однако предположение, что это и есть программа регионалов по спасению Украины от кризиса, просто не придет на ум никому, кто хотя бы бегло пробежит глазами по данному перечню. Поскольку там даны без разбору законопроекты всевозможной направленности по датам регистрации, начиная с декабря 2007 года и по сентябрь 2008 года. Например, из последних пяти документов один – о реестре избирателей, второй – о Национальном совете по вопросам телевидения, третий – о чемпионате по футболу, четвертый – о страховании туристов. Лишь один из финишной пятерки законопроектов можно с большой натяжкой (он имеет хотя бы какое-то отношение к экономике) причислить к антикризисному пакету – о финансовых услугах и их регулировании государством.

И вот, наконец-то, некоторую ясность по данному вопросу внес Виктор Янукович. «Наша антикризисная программа готова. Мы готовы ее - как только мы придем к власти – представить украинскому народу, обговорить ее в парламенте, принять решение, и потом сто процентов гарантировать, что мы ее будем выполнять, и мы ее выполним», - поведал он в минувшую пятницу на телеканале «Интер».

Довольно нелогичный пассаж получился у лидера Партии регионов по самой наиглавнейшей нынешней проблеме Украины – об экономическом кризисе и способах его преодоления. Услышать нечто такое было бы, по крайней мере, неудивительно от каких-то маргинальных политических сил, которые не представлены в Верховной Раде, но очень мечтают туда попасть и потому раздают громкие обещания. Например, от представителей «Свободы» Олега Тягнибока или от прогрессивных социалистов под руководством незабвенной Наталии Витренко. Но подобные заявления из уст руководителя самой крупной парламентской фракции выглядят весьма странно, если не сказать резче.

Ведь что получается? Депутаты Партии регионов вполне могут самостоятельно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты из своей антикризисной программы, которые имеют большие шансы быть принятыми парламентом даже при условии, что их не поддержит коалиция. Поскольку сами же регионалы неустанно повторяют, что у коалиции нет большинства – 226 мандатов. Следовательно, за хорошие законопроекты от Партии регионов, которые помогут стране выйти из экономического кризиса, наверняка бы проголосовали кроме самих регионалов еще и коммунисты, а также значительная часть фракции НУ-НС. А Президент бы потом подписал эти законы.

Однако, как видим, Партия регионов не намерена вносить сейчас свою антикризисную программу в парламент. Кроме того, сей документ, очевидно, регионалами засекречен, а обнародовать они его собираются только после прихода к власти. То есть, после досрочных парламентских выборов, на которых Партия регионов планирует, по-видимому, добиться результата, позволяющего ей сформировать собственное правительство.

При этом всем понятно, что на избирательную кампанию, а затем на коалициаду и формирование нового правительства уйдет, в лучшем случае, полгода. Значит, все это время Партия регионов будет скрывать от страны свой спасительный антикризисный план, который у них якобы сейчас уже имеется. А как же забота о многострадальном народе?..

Регионалы изобретают колесо

На самом же деле никакой «волшебной» антикризисной программы ни у Партии регионов, ни у других политических сил в Украине нет и быть не может. Как нет каких-то оригинальных планов по преодолению кризиса и в других странах. Рецепты смягчения кризисных явлений, наблюдающихся сейчас во всех государствах мира без исключения, практически одинаковы. Правительства пытаются, по мере возможностей (правда, они в разных странах неодинаковы), помогать банковской системе, наиболее пострадавшим отраслям экономики и, конечно, населению.

В Украине ситуация ныне очень схожа с другими странами, экономика которых в значительной мере зависит от экспорта – например, с соседней Россией или далекой Японией. Только в Украине в последние полгода произошло экономическое падение в связи, в основном, с резким сокращением экспорта металлургической, химической и машиностроительной продукции, Россия больше всего пострадала из-за сильного снижения выручки от экспорта нефти и газа, а в Японии произошло невиданное падение экспорта автомобилей и электронной техники. Заметное улучшение в экономиках таких стран, включая Украину, в краткосрочной перспективе может произойти только вследствие улучшения конъюнктуры в соответствующих сегментах мирового рынка. И каждое отдельное государство не может сколько-нибудь существенно повлиять на мировые тенденции.

Тем более, не может сегодня существовать какого-то плана конкретных экономических мероприятий с началом их осуществления минимум через полгода, поскольку никто не знает сейчас, какие на тот момент будут мировые цены на нефть и сталь, какого соотношения достигнут ведущие мировые валюты, насколько к тому времени ослабнет или усилится кредитный кризис и т.д., и т.п. Поэтому приведенное выше заявление Виктора Януковича о наличии у регионалов некой особой антикризисной программы – это просто блеф, разыгрываемый как элемент избирательной кампании. Что совершенно ясно любому эксперту.

Благополучие страны на заклание политических амбиций

Но также понятна как отечественным, так и зарубежным экспертам та огромная опасность (неизбежный вред экономике), которую представляет для Украины наложение в условиях нынешнего экономического кризиса сразу двух избирательных кампаний – по выборам Президента и досрочным выборам Верховной Рады. Ведь это приведет к неимоверному обострению политической борьбы и, как следствие, практически полной потере управления экономикой государства до конца 2009 года.

А надо сказать, что, похоже, всё к тому идет сегодня. Об этом свидетельствует, в частности, недавнее заявление Виктора Ющенко о его согласии на досрочные президентские выборы при условии проведения одновременно досрочных парламентских выборов.

Нетрудно представить, что произойдет в стране в случае реализации такого сценария. Например, МВФ, приезд экспертов которого ожидается на этой неделе, скорее всего, остановит дальнейшее финансирование Украины. Поскольку одним из главных условий выделения второго и последующих траншей кредита было прекращение политической войны, которая, наоборот, теперь лишь ужесточится. Кроме того, Партия регионов, у которой есть некоторые шансы на приход к власти в случае досрочных парламентских выборов, неоднократно высказывалась в очень жесткой форме об условиях кредита МВФ для Украины.

Прекращение помощи от МВФ и усиление политического противостояния еще больше расшатают валютный рынок Украины, вследствие чего наверняка последует новый виток девальвации гривни. Дальнейшее падение национальной валюты приведет к резкому сокращению возврата кредитов, ускорению оттока депозитов и, как следствие, коллапсу банковской системы. Что, в свою очередь, будет иметь катастрофические социально-экономические последствия для всего государства.

С заявлениями о таких угрозах уже выступили не только представители украинского правительства и парламентского большинства, которых, впрочем, можно заподозрить в нежелании расставаться с властью, но и зарубежные политики. Очень четко об этом высказалсяв минувшую пятницу вице-президент Европейского парламента Марек Сивец, подчеркнувший, что планы проведения досрочных выборов в парламент свидетельствуют о неспособности украинских лидеров договориться - даже ради спасения страны от последствий экономического кризиса.

Конечно, не могут не знать о вероятных шоковых последствиях для страны от внеочередных выборов в Верховную Раду и думающие головы в Партии регионов, и Президент. Однако, похоже, что желание поскорее провести правительственную рокировку – не смотря ни на какие обстоятельства - у них доминирует…

Юрий Глухов