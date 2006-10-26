ЧП в центре Киева: без тепла остались 16 многоэтажек

Вчера в 16 час. в Шевченковском районе Киева по ул. Большой Васильковской, 8, из-за прорыва трубопровода горячей воды приостановлено теплоснабжение и подача горячей воды в 16 девятиэтажных жилых домов (живет около 2 тыс. человек.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, причина прорыва трубы диаметром 300 мм - долговременная эксплуатация и коррозия металла.

В образованную водой под дорожным покрытием пустоту попал легковой автомобиль "Тойота-Авалон", который был поднят коммунальной аварийно-спасательной службой. Пострадавших нет.

Для восстановительных работ привлечены бригады коммунальных служб города. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины в г. Киеве.