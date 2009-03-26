Три миллиарда гривен от украинских гастарбайтеров? Кабмин, держи карман шире!

Униан уже высказывался на тему иллюзий украинского правительства, почему-то уверенного в том, что наши гастарбайтеры за рубежом готовы кардинально пересмотреть свою ментальность и наперегонки ринутся наполнять бюджет Пенсионного Фонда.

И вот соответствующее постановление Кабмина – №236 от 5 марта 2009 года – наконец обнародовано. По символичному стечению обстоятельств, оно оказалось напечатано на одной странице официального правительственного издания - рядом с другим Постановлением, которым утверждается бюджет Пенсионного Фонда на 2009 год.

Поэтому удобно перебегать глазами с одного документа на другой, чтоб оценить реалистичность как гастарбайтерской инициативы, так и собственно сметы ПФ.

Постановление о привлечении в ПФ взносов граждан Украины, которые работают за пределами Украины, выдержано в рекомендательном стиле: вынудить платить вас, граждане соотечественники, не можем, поэтому, возможно, заявите о своем желании сами, если желаете на склоне лет получать самую малость от государства.

Следовательно, что предлагается нашим работникам? Предлагается выбрать между четырьмя размерами рекомендуемых взносов на общеобязательное пенсионное страхование: базовый – 845 гривен, повышенный – 1 690 гривен и максимальный – 3 530 гривен. Как именно обсчитаны эти цифры, остается непонятным. Гипотеза, которая кажется одной из наиболее вероятной, – 845 гривен составляют удобные для обсчета 100 долларов.

Больше можно понять другую настойчивую рекомендацию (она же – четвертый размер предлагаемой ставки). Работникам напоминают, что для зачисления оплаченных взносов в пенсионный стаж, необходимо, чтобы единый налог составлял 500 гривен. Поскольку с единого (фиксированного) налога до ПФ перечисляется 42 процента, то с 500 гривен в ПФ и поступит 210 гривен. 210 гривен на сегодня и являются минимальным пенсионным взносом, который определяется как произведение минимальной зарплаты (605 грн) на ставку начислений (33,2 процента).

А дальше в Постановлении начинаются перлы, которые позабавят нашего брата, обосновавшегося по всему миру, – от Неаполя до Брно. Априори понятно: если лицо регистрируется в качестве частного предпринимателя и подает копию справки о присвоении идентификационного номера, информация о ней автоматически попадает в базу данных органов взыскания. Однако 236-ое Постановление по лишь его авторам понятным причинам отмечает, что обмен информацией «о физических лицах, которые осуществляют предпринимательскую деятельность за границами Украины и платят единый налог» осуществляется между Государственной налоговой администрацией и Пенсионным Фондом в порядке, который определяется, – задумайтесь на мгновение! – «отдельными протоколами обмена». Украинские телеканалы уже показали репортажи из галицких сел, где местная налоговая инспекция заставляет председателей сельсоветов заполнять справки о земляках, которые находятся за рубежом, а председатели при этом изо всех сил сопротивляются. Поэтому одно лишь замечание (при других обстоятельствах – абсолютно безобидное), что персональным данным работника будет уделяться особое внимание в виде «отдельных протоколов», способно лишить интереса к этой пенсионной авантюре не одну тысячу гастарбайтеров.

Реакция заробитчан на это предложение долго не заставила себя ждать – в их среде распространяется слух, что отныне все их переводы - через Вестерн Юнион и другие - мониторятся, поэтому многие не спешат пересылать деньги домой, предпочитая передавать их с оказией. В свою очередь, зная об этом, таможенники проявляют повышенный интерес к соответствующим бусикам на границе.

Дальше – больше. Авторы постановления считают необходимым сообщить, что доход свыше 500 тысяч гривен для человека, который работает за рубежом, будет облагаться налогом по ставке 15 процентов. Следовательно, подразумевается, что наши гастрабайтеры не просто согласятся платить единый налог, но еще и окажутся настолько добросовестными, что будут декларировать свои доходы, полученные за рубежом. Непонятно, что дает государству такую уверенность. Однако при этом почему-то не берется во внимание статья 1.20.1 Закона о налогообложении доходов физических лиц, согласно которой резидентом, доходы которого подлежат налогообложению в Украине, считается лицо, которое «находится в Украине не менее 183 дней» на протяжении налогового года. Поскольку работники а) получают доходы вне пределов Украины и б) в большинстве своем пребывают на родине на в течение года меньше, чем 183 дня, спрашивается: на кой ляд они будут декларировать здесь свои доходы? Конечно, если только они на полном серьезе не считают, что именно сейчас, во время когда всемирный экономический кризис черным крылом накрыл Украину, своими добровольными налогами они спасут государство, которое так и не смогло обеспечить им условий, чтобы прокормить семьи.

236-ое постановление – в целом необычное. Если большинство правительственных постановлений вылощены сухим языком канцеляризмов, то, кажется, 236-го не касалось перо ни чиновников Минфина, ни Минтруда, не говоря о Минюсте. И цифры, и стиль, скадывается впечатление, взяты с потолка другого учреждения. Часом не Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства?

Самое время перевести взгляд на бюджет Пенсионного Фонда. В этом году по статье «обязательные взносы от плательщиков, которые избрали упрощенную систему налогообложения» ожидаются поступления в сумме3 млрд 933 млн. грн. Учитывая, что в 2008 году от «упрощенчества» поступило около миллиарда гривен, и в этом году больше миллиарда не поступит, можно сделать вывод, что правительство ожидает от наших гастарбайтеров чуть ли не три миллиарда гривен.

Скорее украинский ВВП будет в этом году в плюсах, чем работники-украинцы поделятся с государством тремя миллиардами гривен.

Станислав Голубенко