Луценко о ПДД, ДТП, ГАИ, ограничениях скорости и автостраде

Министерство внутренних дел Украины не допустит увеличения нормативов скорости движения для автотранспорта в населенных пунктах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Донецке министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Он объяснил, что, воспользовавшись его отсутствием, были внесены «популистские предложения о необоснованном повышении скоростного режима». «Я провел специальный анализ, на основе которого Кабинету министров пояснил – ни в одной стране Европы не существует разрешение на скорость в населенных пунктов более 60 км в час, поэтому опираться на какие-то европейские современные стандарты нет ни единой необходимости», - сказал министр, добавив, что «состояние дорог у нас гораздо хуже, чем в Европе, поэтому при этом повышать скорость – это просто безответственно и авантюрно».

Ю.ЛУЦЕНКО акцентировал, что никогда не допустит, чтобы в городах «летали на скорости 110 км в час». «Все граждане имеют право на защиту своей жизни, и государство существует именно для выполнения этой функции», - подчеркнул министр.

По его словам, именно благодаря ужесточению правил дорожного движения значительно сократилось число ДТП на дорогах Украины.

«Наконец мы навели порядок на дорогах, - констатировал Ю.ЛУЦЕНКО. - И со всеми существующими проблемами как со стороны водителей, так и со стороны работников ГАИ, я воспринимаю объективную критику, но факт есть факт: на сегодняшний день мы в два раза сократили количество ДТП, количество убитых и травмированных в сравнении с печальным рекордным 2007 годом, когда на дорогах погибло 9,5 тыс. граждан Украины».

Министр сказал, что понимает, насколько эти ограничения по скорости «неприятны для многих, кто привык к беспределу, для тех, кто пересекая границу Польши, Словакии, Венгрии, ездит со скоростью 58 км в час и не пикнет, а возвращаясь домой, считает, что можно ездить со скоростью 120 км в час, потому что так ему удобно».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что МВД согласилось на некоторые изменение нормативов скорости в сторону увеличения, но в достаточно строгих и ограниченных условиях.

«Мы согласились на увеличение скоростного режима на приспособленных дорогах, где есть не менее двух полос в одном направлении с разделителем, там, действительно, можно будет ездить до 110 км в час. Мы действительно согласились на увеличение скоростного режима на автостраде, у нас она одна - Киев-Борисполь, до 130 км в час», - сообщил министр. Но он также отметил, что сегодня четко выписано, где будут стоять дорожные знаки, ограничивающие скорость до 40 км в час - это возле больниц, возле школ и только в местах ремонта.

«Мы не допускаем увеличения (скорости автотранспорта – УНИАН) в населенных пунктах, а также на автотрассах с населенными пунктами», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.