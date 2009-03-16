Выборы на Тернопольщине – продолжение следует?

С падением рейтинга главной задачей политического выживания Тимошенко становится отказ от участия в президентских выборах... БЮТ и ПР приблизились к реализации сценария, согласованного в Москве... Очевидное поражение БЮТ на Тернопольщине – что бы там ни говорили его представители – показывает, что время победного электорального наступления Юлии Тимошенко заканчивается.

Хотя в то же время, по моему мнению, значение этого откровенного провала БЮТ в западной области Украины не следует преувеличивать. С одной стороны, результаты выборов показывают процесс падения доверия к БЮТ со стороны западноукраинских избирателей, с другой – понятно, что госпожа Тимошенко еще весной прошлого года сознательно сделала выбор в интересах переориентации своего электорального влияния с Центра-Запада, на Центр–Восток–Юг.

Однако постепенное и непрерывное падение избирательного рейтинга, связанного, в первую очередь, с экономическим кризисом и неспособностью с ним справиться, порождает для Юлии Тимошенко новые вызовы и задачи. Становится все более очевидным, что с падением рейтинга главной задачей политического выживания Тимошенко становится отказ от участия в президентских выборах. А такое возможно лишь в случае или полной ликвидации президентской должности в Украине, или сведения президентских полномочий к сугубо церемониальным функциям – безо всякого влияния на реальный политический процесс.

По моему мнению, именно развития этого сценария следует ожидать в ближайшие месяцы. Для его реализации госпожа Тимошенко должна договориться с Партией регионов о внесении изменений в Конституцию. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Последние общие голосования БЮТ и ПР показывают, что имеет место достижение не только тактических договоренностей, но и стратегических - таких, которые направлены на установление контроля над Украиной лишь этими двумя политическими силами.

Фактически это - попытка «номер два» реализовать наработку сентября прошлого года, когда обе политических группировки вплотную подошли к реализации сценария, полностью согласованного в Москве. Тогда его реализации помешала взаимная привычка к политическому «кидалову». В настоящее время же падение рейтингов как Тимошенко, так и Януковича, подталкивает их к желанию договориться.

В связи с этим следует ожидать внесения представителями этих политических сил уже в апреле законопроекта об изменениях в Конституцию, которые будут предусматривать существенное ограничение полномочий Президента Украины. Закон должны принять в первом чтении и отправить его в Конституционный суд. В то же время “давняя” проблема как для Тимошенко, так и для Януковича остается актуальной: страх относительно невыполнения партнером обещаний никуда не денется - особенно осенью, когда ситуация будет динамично изменяться. Во-первых, лучшая ситуация с рейтингами одного из участников договоренностей может вызывать у него желание отказаться от предыдущих обещаний, во-вторых, не факт, что представители этих сил договорятся по другим вопросам, связанным с разделом власти в Украине.

Но есть еще одна причина, в связи с которой договоренности могут быть не выполнены. Нарастание экономического кризиса приобретет такие масштабы, а социальное напряжение достигнет такого уровня, когда для финансистов ПР возникнет потребность договариваться с кем-то третьим, кто реально сможет справиться с социальными и политическими катаклизмами. Тогда они без лишних колебаний будут торпедировать все договоренности Тимошенко и Януковича.

И это при том, что без кардинальных изменений в разделе полномочий между ветвями власти, реформы судебной системы, передачи финансовых ресурсов местным общинам (не областным советам, а именно – городским, сельским, поселковым) все равно не обойтись. В этом - кричащее противоречие сегодняшней ситуации, которое не известно, каким образом может быть разрешено, – формально кардинальные изменения имеет все возможности провести сегодняшняя политическая элита, которая, однако, абсолютно не состоятельна сделать это ни морально, ни интеллектуально.

Борис Кушнирук