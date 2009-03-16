В Боярке погиб отец с двумя детьми

В городе Боярке Киевской области в частном жилом доме были обнаружены тела трех погибших людей: отца и двух детей, 1994 и 1999 гг. рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина их смерти – отравление продуктами горения природного газа.

Правоохранительными органами по данному факту проводится расследование.