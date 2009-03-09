Реконструкция боя 1943 г. у села Соколово (фоторепортаж)

В субботу в с. Соколово (Харьковская обл.) прошли мероприятия, посвященные 66-й годовщине битвы советских и чехословацких войск с немецко-фашистскими захватчиками под селом Соколово. 8 марта 1943 года в бою за село принял боевое крещение в Великой Отечественной войне 1-й батальон чехословацкой армии.

Фото Владимира Андреева / УНИАН