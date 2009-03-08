Звание "Мачо года" досталось архиепископу Парижа
"Важно не просто носить юбку..."
Французские защитницы прав женщин из неправительственной организации "Сторожевые собаки" (Chiennes de garde) присудили звание "Мачо года" парижскому архиепископу, кардиналу Андре Вен-Труа, сообщает Le Parisien.
Премия присуждается ежегодно в преддверии 8 марта, мужчине, который, по мнению правозащитниц, в прошлом году сделал самое сексистское или женоненавистническое замечание.
Андре Вен-Труа получил золотую медаль мачо за слова, сказанные в эфире католического радио "Нотр-дам" по вопросу о возведении женщин в церковное звание: "Самое сложное, это найти образованную, мыслящую женщину. Важно не просто носить юбку, но иметь что-то в голове".
Серебряная медаль мачо была присуждена правозащитницами французскому юмористу Фабрису Эбуэ (Fabrice Eboue) за его ремарку в популярной передаче "Ты мешаешь всем спать": "Феминизм - это не просто властные женщины или женщины, у которых было мало мужчин. Это еще и лесбиянки".
Наконец, бронзовая медаль досталась журналисту и публицисту Франсуа Каванна (Franсois Cavanna), основателю популярного в 60-70 годы женского журнала Hara Kiri, за его статью в газете Liberation, где, по мнению защитниц прав женщин, он "извалял в навозе" Сеголен Руаяль и Хиллари Клинтон и сделал несколько пренебрежительных замечаний, касающихся внешности Клинтон.