Звание "Мачо года" досталось архиепископу Парижа

Французские защитницы прав женщин из неправительственной организации "Сторожевые собаки" (Chiennes de garde) присудили звание "Мачо года" парижскому архиепископу, кардиналу Андре Вен-Труа, сообщает Le Parisien.

Премия присуждается ежегодно в преддверии 8 марта, мужчине, который, по мнению правозащитниц, в прошлом году сделал самое сексистское или женоненавистническое замечание.

Андре Вен-Труа получил золотую медаль мачо за слова, сказанные в эфире католического радио "Нотр-дам" по вопросу о возведении женщин в церковное звание: "Самое сложное, это найти образованную, мыслящую женщину. Важно не просто носить юбку, но иметь что-то в голове".

Серебряная медаль мачо была присуждена правозащитницами французскому юмористу Фабрису Эбуэ (Fabrice Eboue) за его ремарку в популярной передаче "Ты мешаешь всем спать": "Феминизм - это не просто властные женщины или женщины, у которых было мало мужчин. Это еще и лесбиянки".

Наконец, бронзовая медаль досталась журналисту и публицисту Франсуа Каванна (Franсois Cavanna), основателю популярного в 60-70 годы женского журнала Hara Kiri, за его статью в газете Liberation, где, по мнению защитниц прав женщин, он "извалял в навозе" Сеголен Руаяль и Хиллари Клинтон и сделал несколько пренебрежительных замечаний, касающихся внешности Клинтон.

Лента.ру