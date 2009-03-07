Певица, заблокировавшая "Евровидение" в Украине, выбрана представлять Россию

Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2009", который пройдет в Москве, представит 21-летняя Анастасия Приходько. Таков результат голосования жюри, выбравшего участника из трех лидеров отборочного тура (А.Приходько, Валерия и группа "Кватро"), которых определило народное голосование с помощью звонков и sms-сообщений.

Всего в отборочном туре принимали участие 16 исполнителей.

Конкурс "Евровидение-2009" пройдет в Москве с 9 по 16 мая в спорткомплексе "Олимпийский".

Как сообщал УНИАН, 5 марта Шевченковский районный суд Киева запретил проводить финал национального отбора на участие в песенном конкурсе “Евровидение-2009” в обеспечение иска конкурсантки Анастасии ПРИХОДЬКО против Национальной телекомпании Украины.