На решение Пугачевой уйти со сцены повлияла "желтая пресса"

Автор многих хитов Аллы Пугачевой, поэт-песенник Илья Резник считает, что решение певицы прекратить концертную деятельность связано с ухудшением ее здоровья, вызванным, в частности, публикациями в "желтой прессе".

"Это решение сопряжено также с ее психологическим состоянием, с ее реакцией на "желтую прессу", всякие нехорошие публикации. Она, действительно, очень переживает, ее очень расстраивает все это перетряхивание старого белья, что не может не отражаться на здоровье - давление подскакивает, начинаются гипертонические кризы", - сказал РИА Новости Илья Резник.

Он признался, что сам переживает даже из-за одной какой-нибудь желтой статьи, "а про Пугачеву их пишут сотни".

О своем уходе со сцены, которой Пугачева посвятила более 40 лет, она объявила накануне на пресс-конференции.

По мнению Резника, "если Алла уйдет с концертной сцены в расцвете сил - это будет настоящая трагедия, потому что она такая одна, и преемника я не вижу".

"Но у меня теплится робкая надежда, что пройдет год, другой, она восстановит силы, поправит здоровье, настроение у нее улучшится, и она снова вернется", - считает поэт-песенник.

Он также отметил, что у Примадонны были и, наверняка, будут интересные театральные предложения.

"Волчек, с которой Алла давно дружит, уже предлагала ей какие-то конкретные театральные проекты. Виктюк говорил мне, что давно мечтает поработать с Пугачевой", - рассказал собеседник агентства.