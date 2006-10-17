Роман Абрамович: развода не будет

Российский бизнесмен, губернатор Чукотки Роман Абрамович опроверг сообщения о предстоящем разводе с женой и попросил журналистов не вторгаться в его частную жизнь.

"Ни один из членов семьи Абрамовичей не подавал иска о разводе, и никто из них не обращался за помощью в юридическую фирму Sears Tooth или какую-либо другую адвокатскую контору по поводу возможного развода", - говорится в распространенном в Лондоне заявлении бизнесмена.

Ранее британская "желтая пресса" сообщила о том, что жена Романа Абрамовича - Ирина Маландина - подает на развод, который обещает стать самым дорогим в мире.

"Мы сожалеем об этом нежелательном вторжении в частную жизнь Абрамовичей и просим средства массовой информации соблюдать уважение к частной жизни семьи", - говорится в заявлении бизнесмена.

Британская газета "Дейли Мейл" ранее написала, что супруга Абрамовича проконсультировалась с лучшим британским юристом по разводам.

Ирина консультировалась с лучшим британским юристом по разводам и может претендовать на получение половины состояния владельца "Челси", которое оценивается почти в 11 миллиардов фунтов стерлингов", - утверждало издание.

РИА "Новости"