В Украине пройдет Неделя Франкофонии

12-20 марта в Украине будет проходить Неделя Франкофонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции директор Французского культурного центра Матье АРДЕН.

Неделю Франкофонии во второй раз организуют Посольство Франции в Украине, Французский культурный центр совместно с Посольствами Бельгии, Канады, Румынии и Швейцарии. Неделя Франкофонии – это насыщенная программа культурных мероприятий вокруг французского языка и ценностей, которые будет популяризировать Международная организация Франкофонии.

По словам М.АРДЕНА, цель мероприятия - приблизиться к украинской публике, рассказать о ценностях Франкофонии.

Фестиваль “Франкофония” будет проходить в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Луганске, Львове, Одессе, Ровно, Севастополе, Симферополе.

В рамках фестиваля будут показаны фильмы и театральные представления.

В этом году Неделю Франкофонии в Украине опекает бывший правый защитник ФК “Динамо” (Киев) Александр ЗАВАРОВ, который знает французский язык и любит французскую культуру.