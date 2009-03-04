Бензин на заправках в США снова подорожал

Бензин на АЗС в США за минувшую неделю снова подорожал. По состоянию на 2 марта средняя за неделю розничная цена автомобильного бензина категории Regular (аналог Аи-92) составила 1,934 долл./галлон (примерно 51,1 цента/литр).

За минувшую неделю цена бензина категории Regular на АЗС повысилась на 2,5 цента/галлон (+1,3%), однако осталась на 1,228 долл. ниже, чем была в аналогичном периоде предыдущего года.

7 июля 2008 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, средняя за неделю розничная цена бензина на АЗС достигла своего исторического рекорда - 4,114 долл./галлон. С тех пор цены на бензин в США до конца декабря 2008 г. стабильно снижались, до тех пор пока 29 декабря 2008 г. не упали до самого низкого значения почти за пять лет - 1,613 долл./галлон.

С начала 2009 г. розничная цена бензина в США уже повысилась почти на 20%. Самая высокая в этом году средняя за неделю розничная цена была зарегистрирована по состоянию на 16 февраля, когда она составила 1,964 долл./галлон - самый высокий показатель за три месяца, с 17 ноября 2008 г.