В Виннице 35-летняя женщина выпала из маршрутного такси

В Виннице 35-летняя местная жительница выпала из маршрутного такси.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе профилактики Управления Госавтоинспекции Винницкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля около 16.40. Женщина с травмами была доставлена в городскую клиническую больницу № 2.

По данным ГАИ, тяжелые телесные повреждения женщина получила во время падения из маршрутного такси № 38 „Киевская - Тяжилов”.

Водитель маршрутного такси найден, по данному факту проводится проверка.