В Виннице 35-летняя женщина выпала из маршрутного такси
18:29, 27 февраля 2009Разное
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Результат - тяжелые травмы, и больница...
В Виннице 35-летняя местная жительница выпала из маршрутного такси.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе профилактики Управления Госавтоинспекции Винницкой области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля около 16.40. Женщина с травмами была доставлена в городскую клиническую больницу № 2.
По данным ГАИ, тяжелые телесные повреждения женщина получила во время падения из маршрутного такси № 38 „Киевская - Тяжилов”.
Водитель маршрутного такси найден, по данному факту проводится проверка.
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