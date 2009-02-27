Гибридные автомобили могут спасти японский автопром

Аналитики рынка считают, что автомобили с гибридным двигателем могут стать настоящими спасителями японской автопромышленности в условиях кризиса, сообщил в четверг финансово-экономический журнал "Фудзи Санкэй Бизнес Ай".

Автоконцерн Тойота (Toyota Motor Corp.), начинающий с мая продажи гибридного автомобиля Prius (Приус) нового типа, собирается добавить к ныне действующей конвейерной линии для его выпуска еще одну.

Его основной конкурент по гибридным автомобилям на японском рынке - автомобильная компания Хонда (Hond Motor Company Ltd.) начала с 6 февраля выпуск гибридного Insight (Инсайта) и уже констатирует, что заказы на него превысили цифру в 15 тысяч, что в три раза превысило ожидания компании.

Обе компании, ведущие активное сокращение производства из-за падения спроса на новые автомобили, начинают активно разрабатывать планы по увеличению производства гибридов.

Активная конкуренция на этом рынке между двумя автогигантами должна оказаться выгодной потребителю. Пока Toyota господствовала на рынке гибридных автомобилей, цена на Prius превышала 25 тысяч долларов. После объявления планов Honda о начале продаж Insight, цена которого не превышает 20 тысяч долларов, Toyota стала активно искать способы понижения цены на свое детище.

РИА “Новости”