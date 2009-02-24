Кондолизза Райс напишет о безопасности, детстве и личной жизни

Кондолизза Райс подписала контракт с издательством Crown Publishers, в рамках которого бывший госсекретарь США напишет три книги мемуаров. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Сумма, которую бывшая главы Госдепа США получит от издательства, составит не менее 2,5 миллиона долларов.

Выход первого тома мемуаров Райс запланирован на 2011 год. В этой книге Райс проанализирует то время, что она трудилась на благо безопасности США, а также отстаивала интересы страны на международной арене, работая в администрации Джорджа Буша, указывается в сообщении издательства.

Во второй и третьей книгах Райс постарается избежать рассуждений о политике и сконцентрируется на рассказе о своей семье и личной жизни. Ожидается, что эти книги поступят в продажу в 2012 году.